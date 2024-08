Verkehrskontrolle Polizei: Autofahrer zweimal am selben Tag betrunken erwischt

Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit ist ein Mann beim Fahren unter Alkoholeinfluss erwischt worden - beim zweiten Mal auch noch ohne Führerschein. Das teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Demnach hatten Zeugen in einer Postfiliale in Otterberg bei dem 79-Jährigen am Montag Alkohol gerochen. Die Polizei habe den Mann mit „stark lallender Aussprache“ für eine Blutprobe mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde sein Führerschein einbehalten.