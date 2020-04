Politologe Jun: Exekutive gewinnt in Corona-Krise

Trier/Mainz Die Corona-Krise überlagert den aufziehenden Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz. Sie macht es den Oppositionsparteien schwer. Insbesondere die AfD verliert nach Einschätzung des Politologen Jun.

Die AfD hat in der Corona-Krise nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Uwe Jun deutlich an Zustimmung verloren - auch in Rheinland-Pfalz. „Es zeigt sich jetzt, die Partei löst keine sozialen oder ökonomischen Probleme und hat auch kein klares Konzept, wie diese Probleme gelöst werden können“, sagte der Politologe von der Universität Trier der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Das wurde ein bisschen einseitig immer unter Protest zusammengefasst“, sagte Jun. „Die Situation wandelt sich gerade wieder, weil jetzt die Stunde der Exekutive wieder schlägt, wie wir das in Krisensituationen immer in der Regel haben.“ Exekutive meint die Regierung und die öffentliche Verwaltung.