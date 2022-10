Katastrophen : Politologe hält Ampel-Regierung für stabil

Mainz Der Rücktritt von Innenminister Lewentz im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe reicht der Opposition noch nicht. Sie versucht den Druck auf Ministerpräsidentin Dreyer zu erhöhen. Ein Politikwissenschaftler hält die Koalition für stabil.

Die Ampel-Koalition von Malu Dreyer (SPD) in Rheinland-Pfalz wird nach Einschätzung des Mainzer Politologen Kai Arzheimer wegen der Flutkatastrophe nicht zerbrechen. „Malu Dreyer ist nach wie vor sehr beliebt“, sagte der Wissenschaftler im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Mit dem Rücktritt des Innenministers - dem zweiten Kabinettsmitglied nach Umweltministerin Anne Spiegel - ist das Ungemach von Dreyer selbst und der Koalition erstmal abgewendet.“ Der Zusammenhalt in der Ampel-Koalition scheine zugleich „ganz gut zu sein“, sagte Arzheimer. „Ich rechne jetzt nicht damit, dass die ganze Landesregierung zu Fall kommt.“

„Dreyer ist nach dem Rücktritt von Innenminister Lewentz nicht so im Feuer. Außer, wenn nochmal neue Informationen ans Tageslicht kommen“, sagte Arzheimer. „Die letzte Verteidigungslinie von Lewentz war ja, dass er es nicht für nötig befunden hat, die Ministerpräsidentin in der Flutnacht von ihren Personenschützern wecken zu lassen.“

„Idealerweise hätten wir uns gewünscht, dass die Ministerin und der Minister in Mainz am Telefon sitzen und miteinander sprechen und das natürlich an sich ziehen“, sagte Arzheimer über die zurückgetretenen Kabinettsmitglieder Anne Spiegel (Grüne) und Lewentz. Ob das technisch für den Katastrophenschutz etwas geändert hätte, könne er nicht beurteilen. „Wir hätten uns im Nachhinein aber ganz klar gewünscht, dass die Kommunikations- und Entscheidungswege in der Landesregierung besser gewesen wären“, sagte Arzheimer. „Aber das man daraus jetzt versucht, Frau Dreyer etwas anzuhängen, ist ein Argument, das schwer zu machen ist.“