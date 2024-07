US-Wahlkampf Politologe: Attentat „weiterer Tiefpunkt“ in der US-Politik

Mainz (dpa/lrs) - Der Politologe David Sirakov hat die Schüsse auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump als „weiteren Tiefpunkt der politischen Auseinandersetzung in den USA“ bezeichnet. „Das Attentat ist das wohl Schlimmste, was der US-Gesellschaft in ihrem momentanen Zustand passieren kann. Die ohnehin schon sehr tiefen Gräben werden noch tiefer und breiter“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Fatalerweise sei in den USA in den vergangenen Jahren Gewalt zunehmend zu einem Instrument im politischen Raum geworden. „Der Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021 ist da nur ein Beispiel.“