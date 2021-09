„Politisches Erdbeben“: Spannende Landtagswahl in Sicht

Uwe Jun, Parteienforscher, in seinem Büro an der Universität Trier. Foto: Birgit Reichert/dpa/Archivbild

Saarbrücken Dramatische Verluste für die CDU, deutlicher Sieg für die SPD: Die Bundestagswahl hat die politische Landschaft an der Saar auf den Kopf gestellt. Es wird spannend: In einem halben Jahr ist Landtagswahl.

Nach der Bundestagswahl werden im Saarland die politischen Karten neu gemischt. Denn sechs Monate vor der Landtagswahl an der Saar wittern die Sozialdemokraten nach dem furiosen Sieg Morgenluft. „Das #Saarland wird wieder rot. Gut so. Und ein starkes Signal für die Landtagswahl im März“, twitterte die Landesvorsitzende der Saar SPD, Anke Rehlinger, in der Wahlnacht.