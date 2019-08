Politischer Streit über Baumpflanzungen

Ein kranker Baum steht in einem Wald. Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild.

Mainz/Berlin Über die Massenpflanzung von Bäumen wegen der Trockenheitsschäden im Wald ist in Rheinland-Pfalz ein politischer Streit entbrannt. Die grüne Forstministerin Ulrike Höfken kritisierte am Freitag in Mainz die CDU für deren Forderung vom Vortag, „vier Millionen Bäumen für vier Millionen Rheinland-Pfälzer“ zu pflanzen.

Die CDU müsse zur Sachdiskussion zurückkehren.

„Es nutzt leider nichts, Bäume zu pflanzen, wenn sie an Trockenheit eingehen und wenn nicht alles daran gesetzt wird, die Treibhausgase zu reduzieren. Aber die Ursachen des Problems übergeht die CDU, nicht nur durch das große Rollback beim Klimaschutz auf der Bundesebene“, monierte Höfken. Im Herbst 2018 sei es für Baumpflanzungen zu trocken gewesen, sie seien eingegangen. Ohnehin würden aber im gesamten rheinland-pfälzischen Wald jedes Jahr drei bis vier Millionen Bäume gepflanzt - neben der natürlichen Ansamung aus dem Altbaumbestand.

Höfken wies auch den Vorwurf von CDU-Landeschefin und Bundesagrarministerin Julia Klöckner zurück, die rot-gelb-grüne Landesregierung habe Bundesgeld für Wälder verfallen lassen. Ohnehin gebe Klöckner angesichts der Klimakrise nur 45 Cent pro Hektar zusätzlich zur Unterstützung von Waldbesitzern. Das Land habe dagegen seine Fördermittel längst deutlich erhöht.