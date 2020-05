Politikwissenschaftler: Opposition in „undankbarer Position“

Der Politikwissenschaftler Jürgen Falter. Foto: Hartmann/JGU/dpa

Mainz Im März 2021 wird ein neuer Landtag in Rheinland-Pfalz gewählt. Normalerweise läuft sich die Opposition schon lange davor warm. In Zeiten der Corona-Krise ist das schwer, wie Politikwissenschaftler Falter erklärt. Er sieht die CDU in einem regelrechten Dilemma.

Krisenzeiten wie die Corona-Pandemie sind nach Ansicht des Mainzer Politikwissenschaftlers naturgemäß keine Hochzeiten der politischen Opposition. „Man darf kein Spielverderber sein und darf nicht als notorischer Nörgler dastehen“, sagte Falter der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Man darf als Opposition aber auch sein Profil nicht vollständig verlieren.“

Der Versuch eines solchen Spagats sei derzeit bei Oppositionsparteien in allen Bundesländern und auf Bundesebene zu beobachten. Im Bund hebe sich FDP-Chef Christian Lindner mit seinen liberalen Aussagen deutlich von der Regierungslinie ab. Dieser Weg sei für die politisch anders ausgerichteten Oppositionsparteien CDU und AfD in Rheinland-Pfalz aber nicht gangbar.

„Die CDU ist in einem echten Dilemma, sie ist auf der einen Seite eine Ordnung und Sicherheit betonende Partei, die eigentlich gegen eine zu schnelle Lockerung der Vorsichtsmaßnahmen sein müsste, andererseits fühlt sie sich der Wirtschaft und kleinen Unternehmen verpflichtet, was für einer schnellere Lockerung der Quarantänemaßnahmen spricht“, sagte Falter. „Es ist ein Problem, da eine Haltung zu entwickeln, die glaubwürdig ist.“

Christian Baldauf als CDU-Herausforderer von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) könne knapp ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl lediglich mit kleinen thematischen Schwerpunkten beim Thema Coronavirus Boden gut machen. „Es ist eine extrem undankbare Position“, sagte Falter. Andere politische Themen würden indes in der Corona-Krise kaum wahrgenommen. „Sachliche Oppositionspolitik ist sehr schwer zu betreiben - man bekommt dafür zumindest nicht die große Bühne.“ Krisen seien stets „eine Stunde der Exekutive“.

Baldauf sagte auf Anfrage der dpa, die Pandemie sei eine gewaltige Herausforderung für Staat und Gesellschaft, die nur gemeinsam bewältigt werden könne. Mit der Zustimmung zum Nachtragshaushalt sei der Regierung ein Vertrauensvorschuss gegeben worden. „Das zieht aber keinen Freifahrtschein für sie nach sich“, betonte Baldauf. „Denn gerade in Krisenzeiten ist die parlamentarische Kontrolle des Regierungshandelns um so wichtiger - gerade auch in Anbetracht der massiven Einschränkung vieler Grundrechte.“