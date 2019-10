Politiker Klein rückt vermutlich in den Mainzer Landtag nach

Die Abgeordneten sitzen im rheinland-pfälzischen Landtag auf ihren Plätzen. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Der CDU-Politiker Marcus Klein (43) rückt vermutlich für den Abgeordneten Ralf Seekatz (46), der ins EU-Parlament gewählt wurde, in den Mainzer Landtag nach. Die Fraktionssitzung am 16. Oktober werde seine erste seit gut drei Jahren, sagte Klein am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Von 2011 bis 2016 war Klein schon einmal Landtagsabgeordneter. Bei den Landtagswahlen im März 2016 war Klein seinem SPD-Konkurrenten Daniel Schäffner knapp unterlegen. Derzeit ist der Jurist Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern).