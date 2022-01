Politiker entsetzt über tödliche Schüsse gegen Polizisten

Meiningen/Erfurt Zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz werden bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz erschossen. Die Hintergründe der Tat sind noch weitgehend unbekannt. Thüringer Politiker zeigen sich schockiert - und fordern Rückhalt für die Polizei.

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat nach den tödlichen Schüssen auf Polizisten in Rheinland-Pfalz Zusammenhalt und Rückhalt für die Polizei gefordert. „Ich mache mir Sorgen darüber, dass wir gesellschaftlich so ein Klima haben“, sagte Maier am Montag beim schon länger geplanten Besuch des Bildungszentrums der Thüringer Polizei in Meiningen. Die Taten zeigten auch, wie sehr die Hemmschwelle gesunken sei, gegen Polizisten Gewalt auszuüben.

Maier forderte in dieser Situation Rückhalt und moralische Unterstützung für die Polizei. „Denn der Polizeiberuf birgt natürlich Risiken“, so der SPD-Politiker. An so einem Tag, an dem zwei Polizisten ihr Leben verloren, fragten sich womöglich einige ihrer Kollegen, warum sie sich diesen Job antun. Er hoffe, dass die Täter bald erwischt würden. „Wir halten zusammen“, sagte Maier.