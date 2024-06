Festivals Politik und Party bei Rock am Ring

Etwas Hollywood-Atmosphäre brachte der Auftritt der Band Dogstar am Samstag in die Eifel. Hier stand Schauspieler Keanu Reeves als Bassist mit auf der Bühne. Der Sänger der Punkrockband Donots stellte sich zum Singen zeitweilig mitten in die Menschenmenge und ließ sich von den Fans in die Luft heben. Auch der Sänger der deutschen Indie-Pop-Band Leoniden ging am Sonntag den Weg in die Menge und spielte auf einem weißen Klavier zwischen den Fans.