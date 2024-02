DFB-Pokal Pokal-Halbfinale angesetzt: Leverkusen gegen Fortuna

Zuvor findet am 12. März um 20.30 Uhr (ZDF und Sky) noch das Viertelfinal-Nachholspiel zwischen dem Drittligisten Saarbrücken und dem Erstligisten Gladbach statt. Die Partie war in der vergangenen Woche wegen der Unbespielbarkeit des Platzes in Saarbrücken nach heftigen Regenfällen abgesagt worden. Das Pokalfinale in Berlin findet am 25. Mai statt.