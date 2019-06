Pokal-Derby Kaiserslautern gegen Mainz am 10. August

Frankfurt/Main Das Pokal-Derby zwischen Drittligist 1. FC Kaiserslautern und dem Bundesligisten FSV Mainz 05 steigt am 10. August um 15.30 Uhr. Dies gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bekannt. Die anderen beiden unterklassigen Teams aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen erst am Sonntag, dem 11. August, ran.

