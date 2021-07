„Plip, plop“: Parkscheinautomat wird zum Fledermausdetektor

Boppard Ein umgebauter ehemaliger Parkscheinautomat überträgt fortan am Bopparder Rheinufer Ultraschallrufe von Fledermäusen in einen für Menschen hörbaren Frequenzbereich. „So kann man, mit etwas Glück, auf Knopfdruck eine vorbeijagende Fledermaus hören, die ansonsten möglicherweise unbemerkt geblieben wäre“, teilte der Naturschutzbund (Nabu) Rheinland-Pfalz am Donnerstag mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Rufe der Fledermausart Abendsegler zum Beispiel klängen mit dieser Übertragung für Menschen wie „plip, plop, plip, plop“.

Allerdings sind die flinken Insektenjäger nur abends, nachts und frühmorgens unterwegs. Um sie auch tagsüber zu hören, können Spaziergänger laut Nabu auf einen zweiten Knopf des Automaten drücken und Töne dreier Fledermausarten sowie Informationen dazu hören. Bisher gebe es schon zwei weitere derartige Detektoren in Rheinland-Pfalz: einen im Mainzer Winterhafen und einen im Bad Kreuznacher Kurpark.

Landesumweltministerin Anne Spiegel (Grüne) erklärte laut Mitteilung: „So können wir der Bevölkerung die faszinierende Welt der Fledermäuse näher bringen und gleichzeitig wissenschaftliche Erfassungslücken beim Schutz dieser heimlichen Tiere schließen.“ Fledermäuse seien wertvolle Nützlinge mit einem wichtigen Beitrag zur Bekämpfung von Insekten. Bis in die siebziger Jahre wurden Fledermäuse nach Spiegels Worten noch mit Pestiziden verfolgt. Erst konsequente Schutzmaßnahmen, das Verbot hochgiftiger Substanzen und die Arbeit von Naturschützern hätten eine Trendwende eingeleitet.