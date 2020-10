Plenarsitzung beginnt mit Haushaltsberatungen

Mainz Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) bringt an diesem Mittwoch im Landtag (14.00 Uhr) den Haushalt für das Wahljahr 2021 ein. Die Einnahmen des Landes werden darin insgesamt auf 18,6 Milliarden Euro veranschlagt.

Bei den Gesamtausgaben sieht der Haushaltsplan 2021 rund 19,9 Milliarden Euro vor - 4,1 Prozent weniger als in diesem Jahr. In beiden Posten sind Bundesmittel enthalten, die das Land nur durchschleust, etwa Mittel für den Hochschulpakt. Die Aussprache ist für den zweiten Plenartag an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) geplant.