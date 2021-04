Plenarsaal im Mainzer Landesmuseum soll erhalten bleiben

Mainz Ungeachtet der Kritik halten die rheinland-pfälzische Landesregierung und der Landtag an den Plänen fest, den Interims-Plenarsaal im Mainzer Landesmuseum als ständigen „Ort der Demokratie“ einzurichten.

Fünf Jahre war der Landtag Rheinland-Pfalz wegen Bauarbeiten zu Gast im Landesmuseum in Mainz - nach Abschluss der Sanierung im historischen Deutschhaus werden die Abgeordneten wieder dorthin zurückkehren. In der Steinhalle des Museums war der Plenarsaal errichtet worden. Dieses Ensemble soll nach Ansicht von Regierung und Landtag auch in Zukunft bleiben und einen Ort der politischen Bildung schaffen.

Der Deutsche Verband für Archäologie und der Deutsche Archäologen-Verband hatten in einem Brief an Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) erklärt, es sei zwar fraglos richtig, Jugendlichen ebenso wie anderen Gruppen der Bevölkerung einen authentischen Raum zu bieten, in dem Demokratie erlebbar werde. „Wir sind jedoch dezidiert der Ansicht, dass die Steinhalle in Mainz hierfür definitiv nicht die geeignete Lokalität ist.“ Die einstige kurfürstliche Reithalle sei für sich genommen schon ein Baudenkmal ersten Ranges, erklärten die Archäologen. Darüber hinaus ermögliche die Ausstellung römischer Steindenkmäler wie die Jupitersäule für Kaiser Nero eine besonders authentische Zeitreise.