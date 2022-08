2. Bundesliga : Platte trifft: Kaiserslautern kassiert erste Niederlage

Kaiserslautern- Kaiserslautern verteidigt auch mit nur zehn Spielern gegen Paderborn leidenschaftlich, kassiert aber kurz vor Schluss ein Tor. Trainer Schuster ist bitter enttäuscht.

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Sprung die Tabellenspitze in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Gegen den SC Paderborn kassierte die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster am Freitagabend beim 0:1 (0:0) ihre erste Saison-Niederlage. „Es ist ein Scheißgefühl für uns. Mir fällt es brutal schwer, diese Niederlage zu akzeptieren, weil wir mehr verdient gehabt hätten“, sagte Schuster nach der Auftaktpartie des vierten Spieltags.

„Das war ein intensives Spiel mit viel Tempo. Die Mannschaft hat heute alles versucht. Wir haben heute verloren, weil wir für eine Nachlässigkeit auf dem Flügel bestraft worden sind“, so Schuster weiter. Der Aufsteiger musste fast eine ganze Halbzeit in Unterzahl agieren, weil Hendrick Zuck in der 50. Minute wegen einer Notbremse an Sirlord Conteh die Rote Karte gesehen hatte.