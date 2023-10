Bildung Planspiele und Bildung im Landtag: 20.000 Gäste gezählt

Mainz · Etwa 20.000 Menschen haben in diesem Jahr bislang den rheinland-pfälzischen Landtag besucht und dabei an Bildungsprogrammen teilgenommen. Neu sei das bildungspolitische Angebot für berufsbildende Schulen, teilte der Landtag am Montag mit.

16.10.2023, 15:42 Uhr

Der rheinland-pfälzische Landtag. Foto: Ira Schaible/dpa

Dieses Projekt solle ab dem kommenden Jahr in den Regelbetrieb gehen. Bis zu den Sommerferien kamen demnach rund 13.000 Schülerinnen und Schüler ab der neunten Klasse. Sie besuchten etwa eine Plenarsitzung oder schlüpften in einem Planspiel in die Rolle von Abgeordneten. Teilnehmer und Teilnehmer von Integrationskursen hingegen sollten im Landtag vor allem Wissen über Staat und Gesellschaft vermittelt bekommen, hieß es. 14 solcher Kurse habe es im laufenden Jahr bereits gegeben. Auch für die Kleinsten gibt es Angebote: „Das Grundschulbesuchsprogramm vermittelt in spielerischer und altersgerechter Art und Weise, wie ein Landtag arbeitet, wie man fair diskutiert, wie Mehrheitsentscheidungen zustande kommen und wie Demokratie ganz praktisch funktioniert.“ © dpa-infocom, dpa:231016-99-585071/2

(dpa)