Planinsolvenz beim 1. FC Kaiserslautern: „Letzte Patrone“

Co. KGaA, gibt ein Statement ab. Foto: Oliver Dietze/dpa

Kaiserslautern Der 1. FC Kaiserslautern strebt eine Planinsolvenz an, der Spielbetrieb soll normal fortgeführt werden. Die Corona-Krise hat einige Gespräche mit Geldgebern verzögert, könnte nun aber trotzdem zu einer Art Rettung werden.

Der große Fritz Walter wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden, und der 1. FC Kaiserslautern feierte gerade erst sein 120-jähriges Bestehen: Ausgerechnet im Jubiläumsjahr steht der Traditions-Verein aus der Pfalz vor dem Gang in die Insolvenz.

Der Drittligist bestätigte am Montag, beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt zu haben. „Der Antrag auf die Insolvenz muss als Chance gesehen werden. Es ist zwar die letzte Patrone, aber es soll auch einen 'Re-Start' für den FCK darstellen“, sagte der Generalbevollmächtigten Dirk Eichelbaum bei einer Pressekonferenz auf dem Betzenberg.

Zuvor hatten „Kicker“ und SWR über diesen bevorstehenden Schritt des viermaligen deutschen Fußballmeisters berichtet. „Wir wollen nicht mehr in der Vergangenheit investieren, sondern in die Zukunft. Es gibt viele, die den Weg mit uns beschreiten wollen, weil der FCK ein Verein mit großen Chancen ist“, sagte Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt.

In der schwierigen Lage richtete er einen Appell an das Vereinsumfeld: „Unser operatives Geschäft sowie den Spielbetrieb führen wir fort. Unsere Fans, Anhänger, Freunde und Förderer bitten wir darum, den FCK mit kühlem Kopf und heißem Herzen zu unterstützen. Wir sind sanierungsfähig und ganz sicher sanierungswürdig.“ Kaiserslautern sollen mittlerweile Schulden in Höhe von rund 24 Millionen Euro plagen.