Gedenkorte Plaketten für Opfer der Trierer Amokfahrt verlegt

Rund drei Jahre nach der Amokfahrt in Trier erinnern nun Gedenkplaketten in der Fußgängerzone an die Todesopfer. Die Plaketten wurden am Freitag an den fünf Stellen verlegt, an denen Menschen von dem Amokfahrer getötet wurden. „Jede Plakette wurde in Abstimmung mit den Familien unterschiedlich gestaltet“, sagte der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) bei einem Rundgang.