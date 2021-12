Plädoyers im Prozess um Staatsfolter in Syrien begonnen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Koblenz Im laut Bundesanwaltschaft weltweit ersten Strafprozess um Staatsfolter in Syrien haben die Plädoyers begonnen. Den Auftakt machte am Donnerstagmorgen die Bundesanwaltschaft vor dem Oberlandesgericht Koblenz.

Oberstaatsanwalt Jasper Klinge sagte, gerade in Deutschland sei es aufgrund historischer Verantwortung wichtig, Verbrechen an der Menschlichkeit - wie in der vorliegenden Anklage beschrieben - nicht hinzunehmen. Das „sind wir den Opfern schuldig“. Das Weltrechtsprinzip im Völkerstrafrecht erlaubt es, auch hierzulande mögliche Kriegsverbrechen von Ausländern in anderen Staaten zu verfolgen.