Prozesse Plädoyers im neuen Trierer Amokprozess erwartet

Im neu aufgerollten Prozess gegen den Trierer Amokfahrer werden an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) die Plädoyers erwartet. Im Anschluss hat der Angeklagte das sogenannte letzte Wort: Nach Angaben seiner Anwälte will er sich dann möglicherweise noch äußern. Bisher hat der 54-Jährige am Landgericht Trier geschwiegen. Auch im rund einjährigen ersten Prozess hatte er sich nicht eingelassen.