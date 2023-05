Oberlandesgericht Koblenz Plädoyer im Prozess gegen mutmaßliche IS-Anhängerin erwartet

Anfang Mai hatte die Angeklagte bestritten, gegenüber ihrer damaligen mutmaßlichen Sklavin Gewalt angewandt zu haben. Ihr Mann habe die Frau eines Tages mit nach Hause gebracht. Wie sie in ihrer Zeit in Mossul zum IS stand und welche Einstellung sie mittlerweile hat, hatte sie derweil offengelassen. Mit den Waffen im Haus habe sie nichts zu tun gehabt, hieß es weiter. Auch vom Sex zwischen ihrem Mann und der Jesidin habe sie erst später erfahren.