Pharma Plädoyer für Innovationen: Scholz und Dreyer bei Boehringer

Scholz betonte in Ingelheim seinerseits, dass es in Deutschland ein innovationsfreundliches Umfeld braucht. „Und dass sich das auszahlt im wahrsten Sinne des Wortes, das kann man nicht nur an der Goldgrube in Mainz sehen“, sagte er. In Mainz, keine 30 Kilometer von Ingelheim, sitzt in der Straße „An der Goldgrube“ das in der Pandemie mit seinem Corona-Impfstoff bekanntgewordene Unternehmen Biontech.