Placzek macht als Opferbeauftragter bis 2026 weiter

Detlef Placzek, Opferbeauftragter der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Foto: LSJV/Kristina Schäfer/dpa

Mainz Detlef Placzek wird bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode im Jahr 2026 in Rheinland-Pfalz Opferbeauftragter der Landesregierung bleiben. Das Kabinett bestellte ihn am Freitag in seiner Sitzung wieder, wie das Sozialministerium in Mainz mitteilte.

Placzek, der auch Präsident des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung ist, hat das ehrenamtliche und seinerzeit geschaffene Amt des Opferbeauftragten seit August 2018 inne.

Der Opferbeauftragte der Landesregierung soll Ansprechpartner für Betroffene von Naturkatastrophen, Terroranschlägen oder anderen größeren Unglücken von überregionalem Ausmaß sein. Er soll auch helfen, Anträge auf Hilfe auf den Weg zu bringen und so Hilfe schneller bei Betroffenen ankommen zu lassen.

„Die aktuelle Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz macht erneut die Wichtigkeit und Notwendigkeit des Opferbeauftragten deutlich“, teilte Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) mit. „Gerade in der aktuellen Situation bin ich dankbar, dass mit Detlef Placzek ein so erfahrener zentraler Ansprechpartner für die direkte Unterstützung der Betroffenen, die Abstimmung zwischen Behörden und Institutionen, aber auch für die Vermittlung von psychosozialer Betreuung zur Verfügung steht.“