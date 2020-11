Pizzageld-Räuber wirft Beute bei Flucht wieder weg

Das Blaulicht auf einem Polizeiauto. Foto: Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Kaiserslautern Ein Unbekannter hat in Kaiserslautern einen Pizzaboten ausgeraubt - aber die Beute bei einer Verfolgungsjagd wieder weggeworfen. Wie die Polizei mitteilte, sprach der Mann den Pizzalieferanten in der Nacht zum Samstag unter einem falschen Vorwand an.

