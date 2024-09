Sondervermögen Pistorius sieht Verteidigungsausgaben als „Herausforderung“

Die Frage, wo die Bundeswehr der Schuh drücke, sei so nicht zu beantworten: „Die richtige Fragestellung wäre wahrscheinlich: An wie vielen Schuhen drückt es wie? Weil in der Tat die Lücken, die gerissen worden sind - das kann man gar nicht oft genug betonen - sind durchaus beachtlich.“ Es fehle nicht nur an Geld für große Systeme, sondern auch für kleine Systeme und für die Infrastruktur bis hin zu den Munitionsdepots überall in Deutschland: „Wir arbeiten an einer Beschleunigung mit dem Geld, was zur Verfügung steht.“