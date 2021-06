Pirmasenser OB sieht Kommunen unter massivem Spardruck

Pirmasens Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwickfürchtet wegen zunehmend knapper Kassen um die gesellschaftliche Vielfalt in Kommunen. „Es gibt kaum noch Spielräume und kaum mehr Mittel für freiwillige Leistungen“, sagte der CDU-Politiker am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Lage in zahlreichen Kommunen sei prekär. „Sie verlieren in den nächsten vier bis fünf Jahren Einnahmen in Höhe von 45 Milliarden Euro. Schon jetzt werden die ersten Ausgaben gestrichen und Investitionen in die kommunale Infrastruktur zurückgestellt“, meinte Zwick. In der Vergangenheit habe sich ein Sanierungsstau von rund 150 Milliarden Euro aufgestaut. „Gleichzeitig müssen viele Kommunen ihre laufenden Ausgaben über Kassenkredite finanzieren.“