Landtag „Pionierleistung“: Festakt zu 50 Jahren Datenschutzgesetz

„Ich vertrete die Auffassung, dass an einigen Stellen Datenschutz auch ein Wettbewerbsvorteil sein kann“, meinte Kugelmann. So könne es für Nutzer bei der Wahl einer App zur Buchung eines Hotels von Belang sein, welche besonders datenschutzfreundlich ist. Auch für Lobe kann sich Datenschutz langfristig als Standortvorteil erweisen. Start-ups bastelten an KI-Systemen, die mit synthetischen, also computergenerierten Daten trainiert würden. Der Vorteil sei, dass keine Rechte Dritter verletzt würden. Der Datenschutz könne letztlich Innovationen zu schlankeren und energiesparsameren KI-Modellen fördern, sagte Lobe.