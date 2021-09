Pilzbefall nach Regen beeinträchtigt Apfelernte

Koblenz Die Obstbauern in Rheinland-Pfalz erwarten eine von Pilzbefall etwas verringerte Apfelernte. Der häufige Regen in diesem Jahr habe den reifenden Äpfeln mancherorts Pilzkrankheiten beschert, sagte der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Obstbau des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, Norbert Schäfer, der Deutschen Presse-Agentur.

Die Apfelernte begann in diesem Sommer in Rheinland-Pfalz laut Schäfer witterungsbedingt auch rund drei Wochen später als in den vergangenen sonnenreicheren Jahren. Frühe Sorten seien von August an gepflückt worden, nun stehe die Ernte von „mittleren Sorten“ wie Elstar, Gala und Cox Orange an. Mit den späten Sorten könne sich die Apfelernte bis Ende Oktober oder Anfang November hinziehen.