Pilotversuch: Juristen sollen Staatsexamen am PC schreiben

Ein Mann tippt auf einer Tastatur eines Laptops. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild.

Mainz Angehende Juristen sollen in einem Pilotversuch in Rheinland-Pfalz ihre Klausuren im zweiten Staatsexamen am Laptop statt mit Stift und Papier schreiben können. Falls die nötigen Haushaltsmittel fließen, ist die Umstellung im Herbst 2021 geplant, wie Justizminister Herbert Mertin (FDP) auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion mitteilt.



Kernvorteil sei eine bessere Chancengleichheit, „weil Rückschlüsse auf die zu prüfende Person anhand der Handschrift nicht mehr möglich sind“, erklärt der Freidemokrat. „Das Verlustrisiko wird zudem minimiert und die Korrektur durch eine bessere Lesbarkeit

beschleunigt und vereinfacht.“ Perspektivisch könne auch an eine elektronische Akteneinsicht gedacht werden. Die möglichen Mehrkosten für E-Klausuren im zweiten juristischen Staatsexamen im Herbst 2021 für landesweit rund 200 Prüflinge beziffert Mertin mit circa 140 000 Euro. Sie entstünden unter anderem für die Betreuung durch eine Fachfirma, Lizenzkosten für die Software und Miete für die Laptops.