Pilotprojekt gegen Motorradlärm zum Saisonstart

Mainz/Montabaur Die Motorradsaison steht vor der Tür. Des einen Freud', des anderen Leid: Das Land und der ADAC wollen Anwohner von Biker-Hotspots vor zu viel Lärm bewahren. Ein Pilotprojekt beginnt.

Nach dem Winter endlich wieder aufs rasante Zweirad im Freien? Vor dem Saisonbeginn startet der ADAC ein Pilotprojekt gegen Motorradlärm - unterstützt vom Land Rheinland-Pfalz. Im Gelbachtal im Westerwald mit seinen bei Bikern beliebten kurvenreichen Straßen will der Landesbetrieb Mobilität laut dem Automobilclub in den kommenden Tagen vier gelbe Warnschilder aufstellen. Entworfen vom ADAC, zeigen sie einen Motorradfahrer neben den Worten „Leise fahren. Lärm ersparen. Rücksicht kommt an. Danke!“