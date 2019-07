Pilotprojekt: Ehrenamtliche in Beerdigungsdiensten

Neunkirchen Es gibt sie in anderen katholischen Bistümern schon - im Bistum Trier aber sind sie neu: ehrenamtliche Laien, die künftig Beerdigungen übernehmen. In einem Pilotprojekt im Dekanat Neunkirchen im Saarland ist ein Team von Pfarrern, hauptamtlichen Laien und Interessierten dabei, eine passende Ausbildung zu erarbeiten.

„Wir sind auf einem guten Weg“, sagte Priester Markus Krastl (44) in Neunkirchen-Wiebelskirchen. In einem Werkstattkurs sei Ehrenamtlichen bereits „das Handwerkszeug“ vermittelt worden. Nun folge eine Hospitation bei Pfarrern und Gemeindereferenten, wo sie praktische Erfahrungen sammeln könnten.

Krastl ist sich bewusst, dass es auch Bedenken von Katholiken gibt, die unbedingt eine Beerdigung von einem Pfarrer wollten. „Die Toten zu begraben, ist aber jedem Christen aufgetragen“, sagte er. Und Kirche seien an dieser Stelle nicht nur die Haupt-, sondern auch die Ehrenamtlichen. „Wir haben lange als versorgte Kirche gelebt, versorgt von Hauptamtlichen. Aber jetzt kommen wir an einen Punkt, wo wir unseren Glauben aktiv betreiben müssen - und eine sorgende Kirche werden müssen.“

In etlichen Bistümern in Deutschland leiten bereits Ehrenamtliche kirchliche Beerdigungen, beispielsweise in den Bistümern Essen, Hildesheim und Würzburg sowie im Erzbistum Köln. Auch in Luxemburg gebe es jenen Beerdigungsdienst schon lange, sagte Krastl. Das Bistum Trier zählt knapp 1,4 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.