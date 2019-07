Pilot wird bei Unfall mit Segelflieger schwer verletzt

Ein Rettungswagen mit Blaulicht und Signalhorn. Foto: Hannibal Hanschke/Archivbild.

Bad Sobernheim Ein Pilot eines Segelfliegers ist bei einem Unfall auf dem Flughafen von Bad Sobernheim (Landkreis Bad Kreuznach) schwer verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, hatte der 42-Jährige am Sonntag beim Landen auf dem Flugplatz nicht mehr die Kurve bekommen und war in einen geparkten Kleintransporter gekracht.

