Pilot Stroll nicht topfit: Kein Abschlusstraining

Nürburg Der Kanadier Lance Stroll hat auf das Formel-1-Abschlusstraining zum Grand Prix der Eifel verzichten müssen. Der 21-Jährige fühle sich nicht zu 100 Prozent wohl, teilte sein Rennstall Racing Point am Samstag mit.

Sein Zustand werde nach der Einheit beurteilt, ob er an der Qualifikation ab 15.00 Uhr teilnehmen könne. Strolls Wagen mit der Nummer 18 blieb in der Garage. Die ersten beiden Trainingseinheiten in der Eifel waren nach Regen und Nebel aus Sicherheitsgründen abgesagt worden.