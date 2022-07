Eifelkreis Bitburg-Prüm : Phosphorgranaten gefunden: Polizeibeamte verletzt

Bitburg-Prüm Binnen 24 Stunden sind im Eifelkreis Bitburg-Prüm an verschiedenen Orten drei Phosphorgranaten gefunden worden. Mehrere Polizeibeamte wurden dabei am Mittwoch mit leichten Vergiftungserscheinungen in ein Krankenhaus gebracht, nachdem eine der Granaten in einem Waldstück der Gemeinde Sellerich trotz Löscharbeiten detonierte, wie die Polizei berichtete.

Bereits am Dienstag hatte sich Kriegswaffenmunition in der Nähe eines Maisfeldes in Sengerich entzündet und einen Brand verursacht. Eine weitere Granate wurde ebenfalls noch am Dienstag während Waldarbeiten in Sellerich entdeckt.

Die Reste der Kriegsmunition wurden durch Einsatzkräfte des Kampfmittelräumdienstes entfernt. Im Zusammenhang mit den Funden warnt die Polizei derzeit vor Gesundheitsschäden durch Phosphorgase.

