Deutsch-französischer Bürgerfonds : Geld für Projekte in nur zehn Minuten beantragen

Saarbrücken Mit dem deutsch-französischen Bürgerfonds werden grenzüberschreitende Aktionen gefördert – mit minimalem bürokratischen Aufwand.

Doch in Zeiten von Corona kann auch diese einfache Voraussetzung zur Herausforderung werden. „Natürlich sind zurzeit solche Begegnungen erschwert. Die Veranstalter müssen auf die Infektionsdynamik kurzfristig reagieren können, doch oft gibt es Möglichkeiten, die Aktion trotzdem stattfinden zu lassen, zum Beispiel in dem man ein Konzert ins Internet verlegt“, sagt Asbach. Konkret geht die Antragstellung online relativ unkompliziert. „Man registriert sich mit einer Beschreibung des Projektes und einer Übersicht der Kosten. Das Ganze dauert knapp zehn Minuten“, erläutert er. Über die Anträge entscheiden Mitarbeiter des deutsch-französischen Bürgerfonds in Paris und Berlin. Nach spätestens drei Wochen können die Antragsteller mit einem Bescheid rechnen. „Das ist unter anderem der Anspruch an das Projekt: schnell, bürgernah und unkompliziert“, so der Berater. Unkompliziert heißt auch, das Projekt muss keine Mindestdauer haben und auch Kenntnisse in der Sprache des Partnerlandes sind für die Förderung keine Voraussetzung. Wer sich dennoch nicht sicher ist, ob sein Projekt förderfähig ist, kann sich kostenlos von Philipp Asbach, der auch als Referent beim Deutsch-Französischen Kulturrat arbeitet, beraten lassen. Seit September wurden bereits rund 70 Projekte aus der Region eingereicht. Asbach ist zuversichtlich, dass es in den nächsten Monaten noch mehr werden. „Es gibt im Saarland bereits eine sehr hohe Vereinsdichte und eine aktive Zivilgesellschaft. Genau an diese Gruppen richtet sich der deutsch-französische Bürgerfonds“, sagt er.