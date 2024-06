Pharma Pharma-Unternehmen Vetter kommt nach Saarlouis

Für Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) ist die Ansiedlung des weltweit tätigen Unternehmens ein „Glücksfall für Saarlouis und das ganze Saarland“: Der Pharmadienstleister Vetter will auf dem Ford-Gelände in Saarlouis in den kommenden Jahren für mehrere hundert Millionen Euro eine Produktionsstätte für 2000 Beschäftigte errichten, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Dafür werden 50 Hektar der bisher unbebauten Ford-Flächen und nach dem Auslaufen der Ford-Focus-Produktion Ende November 2025 der Standort der Endmontage genutzt.