Energie Pflicht und weniger Bürokratie sollen Solar-Schub bringen

Mit einer Mischung aus neuen Vorgaben und schnelleren Genehmigungsverfahren wollen die Ampel-Fraktionen den Ausbau der Solarenergie in Rheinland-Pfalz beschleunigen. Konkret soll mehr Photovoltaik auf Dächern und Freiflächen entstehen, Verfahren zur Genehmigung neuer Anlagen sollen zentralisiert und beschleunigt werden. Darüber hinaus sollen Land und Kommunen bei Neubauten und umfassenden Dachsanierungen zum Bau von Solaranlagen verpflichtet werden, wie die Fraktionsvorsitzenden Sabine Bätzing-Lichtenthäler von der SPD, Pia Schellhammer von den Grünen und Philipp Fernis von der FDP am Dienstag in Mainz erklärten.