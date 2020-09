Pflegekräfte gründen Bündnis gegen Pflegenotstand

Mainz Pflegekräfte aus mehr als 20 Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen im Land haben sich zum Bündnis „Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz“ zusammengeschlossen. Das Bündnis will sich gegen den Pflegenotstand stark machen, wie die Gewerkschaft Verdi, die zu den unterstützenden Organisationen gehört, am Sonntag mitteilte.

Dafür werden unter anderem tarifliche Bezahlung für alle Pflegekräfte und mehr Personal gefordert. Ziel ist auch die Organisation einer Demonstration im Frühjahr 2021 in und um Mainz, wie es in einer Mitteilung heißt. Neben beruflichen Pflegekräften aus der Kranken- und Altenpflege beteiligen sich demnach auch pflegende Angehörige an dem Zusammenschluss.