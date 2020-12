Pflegekammer Rheinland-Pfalz: Belastungsgrenze überschritten

Ein Mitarbeiter der Pflege in Schutzausrüstung guckt in ein Patientenzimmer auf der Intensivstation. Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Mainz Die Pflegekammer Rheinland-Pfalz hat sich für dringende Schritte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Pflegeberufen ausgesprochen. „Die Belastungsgrenze ist überschritten“, sagte der Präsident der Landespflegekammer, Markus Mai, am Mittwoch nach einem „Fachkräftegipfel Pflege“ in Mainz.

Pflege werde zwar als systemrelevant bezeichnet, aber es fehle nach wie vor an einer entsprechenden Vergütung. Mai forderte höhere Einstiegslöhne und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit, gerade auch für junge Menschen.