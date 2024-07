Pflege in Not Pflegefachleute fordern dringend schnelle Reformen

Der Präsident der Landespflegekammer, Markus Mai, forderte einen drastischen Bürokratieabbau für die Pflegekräfte. „Wir erleben eine erhebliche Misstrauenskultur.“ Notwendig seien aber mehr Wertschätzung für die Fachkräfte und härtere Strafen für Betrüger in der Branche. Moritz Ehl vom Sozialverband VdK verwies darauf, dass von 20 Pflegebedürftigen in Rheinland-Pfalz 17 zu Hause versorgt würden. Dies sei oft eine erhebliche Überforderung für die Angehörigen. Das könne zudem zu weiteren Problemen, wie weniger erwerbstätigen Frauen, also weniger Fachkräften in anderen Berufen, und zu Altersarmut der Pflegenden führen.