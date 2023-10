Sozialpolitik Pflege und Wohnen im Alter: Mehr Anfragen für Rechtsberatung

Die Rechtsberatung zur Pflege und zum Wohnen im Alter wird in Rheinland-Pfalz nach Angaben der Verbraucherzentrale immer stärker nachgefragt. Über 2800 Anfragen habe es im Jahr 2022 gegeben und damit neun Prozent mehr als im Jahr zuvor, berichteten die Juristinnen der gemeinnützigen Organisation am Mittwoch in Mainz.