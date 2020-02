Pflege im Heim: Eigenanteile steigen weiter

Berlin Im Saarland müssen Pflegebedürftige für die Betreuung im Heim immer mehr aus eigener Tasche zuzahlen. Wie aus Daten des Verbands der Ersatzkassen (vdek) mit Stand 1. Januar 2020 hervorgeht, stiegen die Kosten auf durchschnittlich 2310 Euro pro Monat.

Im bundesweiten Schnitt stiegen die Eigenanteile demnach auf 1940 Euro. Das waren 110 Euro mehr als Anfang 2019. Es gibt weiterhin große regionale Unterschiede. Im Vergleich der Länder am teuersten bleiben Heimplätze in Nordrhein-Westfalen mit nun 2357 Euro. Am niedrigsten ist die Belastung mit 1359 Euro in Sachsen-Anhalt.