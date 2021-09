Die Sorten wurden auch im Saarland verkauft : Rote Grütze und Kirsch Grütze mit Pflanzenschutzmittel zurückgerufen

Maxhütte-Haidhof Bei Netto wurden Packungen einer Sorte Kirsch-Grütze und Rote Grütze wegen Pflanzenschutzmittel zurückgerufen. Das gilt jetzt für Käufer.

Die Produkte wurden nur in den Netto-Filialen angeboten. Nach Angaben des amtlichen Portals lebensmittelwarnung.de hat das Unternehmen mit Sitz in Maxhütte-Haidhof in Bayern die Grützen in fast allen Bundesländern verkauft: im Saarland, in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen.