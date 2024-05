Spritpreise Pfingstferien: In Luxemburg tankt es sich deutlich billiger

In Richtung Westen wird es für deutsche Autofahrer teilweise deutlich teurer. In Frankreich ist Benzin 5 Cent teurer, Diesel 7, in den Niederlanden sind es 19 beziehungsweise 10 Cent. Im Norden finden sich ebenfalls eher hohe Preise: In Dänemark ist ein Liter Benzin 18 Cent teurer als in Deutschland ein Liter Diesel rund 4 Cent.