Tiere Pferde von Koppel verschwunden: Polizei ermittelt

Gerolstein · Durch die Tat eines Unbekannten sind drei Pferde von einer Koppel in Gerolstein in der Eifel verschwunden. Zwei der Tiere seien am Donnerstag entlaufen, nachdem mehrere Litze eines Zaunes geöffnet wurden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

12.01.2024 , 16:07 Uhr

Ein Pferd steht im Stall. Durch die Tat eines Unbekannten sind drei Pferde von einer Koppel in der Eifel verschwunden. Foto: Michael Bahlo/dpa/Symbolbild

Einem weiteren Pferd habe der Täter ein im angrenzenden Stall aufgefundenes Halfter angezogen. Anschließend soll er das Tier über einen stillgelegten Bahndamm in Richtung des Oosbaches geführt und an einem Baum angebunden haben, wie es weiter hieß. Das Motiv ist laut Polizei, die von einem „absolut seltsamen Fall“ sprach, noch unklar. Die Pferdebesitzer erhielten den Angaben zufolge einen Hinweis von Bekannten. So konnten sie das festgebundene Tier durch sein Wiehern schnell finden und zurückführen. Auch die zwei entlaufenen Pferde fingen die Besitzer laut Polizei wieder ein. Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Nachrichten direkt aufs Smartphone Saarbrücker Zeitung jetzt bei WhatsApp Hier kostenfrei abonnieren! © dpa-infocom, dpa:240112-99-586717/3

(dpa)