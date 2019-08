Pferd durch Messer schwer verletzt

Mainz Ein unbekannter Täter hat mit einem Messer ein Pferd schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, drang der Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in einen Stall in Stadecken-Elsheim (Kreis Mainz-Bingen) ein und griff das Pferd mit einem Messer an.

