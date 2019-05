Pfefferspray gegen bellenden Hund: Mädchen verletzt

Windhagen Ein 12 Jahre altes Mädchen ist in der Nähe von Windhagen (Landkreis Neuwied) vermutlich mit Pfefferspray besprüht und leicht verletzt worden. Das Mädchen war am Samstag zusammen mit drei Freunden im Alter zwischen 12 und 14 Jahren und vier Hunden in einem Wald unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa