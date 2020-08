Pfalzmarkt investiert rund 30 Millionen Euro in Zentrum

Gemüse wie Karotten, Poree und Wirsingkohl ist zu sehen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Mutterstadt Damit frisches Obst und Gemüse schneller den Kunden erreichen, investiert die Genossenschaft Pfalzmarkt rund 30 Millionen Euro in ein neues Vermarktungszentrum bei Mutterstadt. In der ersten Stufe soll eine moderne Halle bis Ende 2021 betriebsbereit sein, wie die Erzeugergemeinschaft am Mittwoch am Rande des offiziellen Spatenstichs mitteilte.

Das Projekt entsteht auf einer 15 Hektar großen Erweiterungsfläche direkt am Autobahnkreuz Mutterstadt (Rhein-Pfalz-Kreis). Die Arbeiten haben bereits im Mai begonnen, der Spatenstich jedoch war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.