Pfalz zieht bei VDP-Weingütern mit Franken gleich

Mainz Die meisten Spitzen-Weingüter liegen im Rheingau und an der Mosel - aber die Pfalz ist jetzt auf den dritten Platz vorgestoßen, den sich das Anbaugebiet zusammen mit Franken teilt. Dafür sorgt die Aufnahme von zwei pfälzischen Weingütern in den Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), der damit jetzt 198 Mitglieder zählt.

Im Rheingau ist der Verband mit 32 Weingütern vertreten, wobei die Staatsweingüter Kloster Eberbach auch Lagen an der Hessischen Bergstraße haben. Das Anbaugebiet Mosel-Saar-Ruwer zählt 31 VDP-Weingüter. Jeweils 27 Spitzen-Weingüter kommen aus Franken und der Pfalz. Die beiden Neuen aus dem südlichen Rheinland-Pfalz sind die Weingüter Jülg in Schweigen-Rechtenbach (Kreis Südliche Weinstraße) und Odinstal in Wachenheim (Kreis Bad Dürkheim). Die Aufnahme erfolgte nach einem Beschluss der Mitglieder des VDP Pfalz. „Nachdem beide Betriebe sowohl bei Blindverkostungen als auch Betriebsbeobachtungen deutlich herausgestochen sind, war es für uns die logische Konsequenz, die beiden Weingüter in den VDP aufzunehmen“, erklärte der Vorsitzende des VDP Pfalz, Hansjörg Rebholz.